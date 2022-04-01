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Строительство новой амбулатории началось в Тобольском районе

Общество, 12:03 17 апреля 2022

Строительство новой амбулатории началось в с. Малозоркальцево Тобольского района. Средства на эти цели выделены из областного и федерального бюджетов. Объект здравоохранения построят в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

"Старое деревянное здание было признано непригодным. В новом здании будут кабинеты терапевта и педиатра, лаборатория, стационар, помещения для оказания неотложной помощи и вакцинации", — рассказали в администрации.

Медицинскую помощь в Малозоркальцевском сельском поселении получают более 2 тыс. 800 человек.

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# больницы , медицинская помощь

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