175 заводчиков из разных регионов России встретились на выставке собак в Тюмени

| Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области | Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области

175 участников собрала 55-я областная выставка собак охотничьих пород, которая прошла на территории автодрома ДОСААФ на проезде Воронинские горки в Тюмени 17 апреля.

"Количество участников значительно увеличилось. В прошлом году их было 129. На выставку приехали люди из Тюмени, Сургута, Ханты-Мансийска, Перми, Казани. Собак оценивали эксперты, среди которых были гости из других регионов России", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь Госохотдепартамента Тюменской области Марина Валеса.

| Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области | Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области

Больше всего собралось владельцев дратхааров и сибирских лаек. Оценивали собак по экстерьеру, родословной и наличие потомков первой генерации.

Судьи оценивали и молодых, и взрослых собак. "Владельцы собак, приехавшие из других регионов, участвовали в этой выставке и ранее. Им нравится это событие. Целый год они тренировались, чтобы показать своих собак здесь", — поделилась Марина Валеса.

Заводчикам собак, получившим высокие оценки, вручили дипломы и медали. На выставке разыграли много призов от спонсоров, в том числе проводилась развлекательная программа с сувенирами для детей.

Инна Пахомова