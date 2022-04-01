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Тюменцам представят рассекреченные данные Нюрнбергского процесса

Общество, 14:56 18 апреля 2022

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка, посвященная Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, откроется в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история" 19 апреля.

Экспозиция "Без срока давности. Суды истории" представит архивные, в том числе рассекреченные данные, из федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Выставка будет работать до 13 мая по адресу ул. Орджоникидзе, 47. Сайт проекта - безсрокадавности.рф.

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