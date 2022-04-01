В Тюмени пьяный водитель Hyundai сбил женщину, уехал с места аварии и врезался в эвакуатор

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяный водитель автомобиля Hyundai совершил два ДТП подряд на дорогах Тюмени в ночь на 18 апреля. В 21 час 20 минут на ул. Юности он сбил на тротуаре женщину и, не останавливаясь, уехал с места происшествия. Женщину с травмой таза доставили в больницу, сообщает областная Госавтоинспекция.

Заезжая на тротуар, автомобилист порвал покрышку. Скрывшись с места ДТП, он заехал во двор на ул. Беловежской и стал менять колесо. Неадекватного водителя попытались задержать местные жители, но он успел скрыться и совершил еще одну аварию, врезавшись в припаркованный эвакуатор.

29-летний водитель иномарки получил травмы лба и головы, от освидетельствования на алкоголь он отказался. Ранее тюменец был лишен прав за пьяную езду в 2015 году, но права сдал в ГИБДД только 6 апреля 2021 года.

На нарушителя составлены протоколы за оставление места ДТП, за управление транспортом без водительского удостоверения и отсутствие полиса ОСАГО. За пьяную езду тюменца ждет уголовная ответственность.