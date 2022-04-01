Более 50 компаний Тюменской области примут участие в форуме "Бизнес-неделя России и Китая"

t-l.ru | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области t-l.ru | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 50 компании Тюменской области планируют участвовать в российско-китайском форуме "Бизнес-неделя России и Китая" с 19 по 29 апреля в онлайн режиме, сообщает региональное инвестиционное агентство.

"Представители семи провинций Китая, министерств и профильных ведомств семи регионов России, а также более 100 российских и 200 китайских компаний обсудят ключевые вопросы партнерства, экспортного и импортного развития между Россией и Китаем", - говорят организаторы форума.

В программе: пленарные заседания, встречи и обучающие сессии в области логистического, банковского и IT-секторов. На открытии форума, которое состоится 19 апреля, выступят представители КНР, Российского экспортного центра, а также заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и руководитель центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Салтанат Сибанбаева.

Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с программой можно по ссылке.