  • 18 апреля 202218.04.2022понедельник
  • USD80,0437
    EUR87,0715
  • В Тюмени 7..9 С 0 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 50 компаний Тюменской области примут участие в форуме "Бизнес-неделя России и Китая"

Экономика, 17:42 18 апреля 2022

Инвестиционное агентство Тюменской области t-l.ru | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 50 компании Тюменской области планируют участвовать в российско-китайском форуме "Бизнес-неделя России и Китая" с 19 по 29 апреля в онлайн режиме, сообщает региональное инвестиционное агентство.

"Представители семи провинций Китая, министерств и профильных ведомств семи регионов России, а также более 100 российских и 200 китайских компаний обсудят ключевые вопросы партнерства, экспортного и импортного развития между Россией и Китаем", - говорят организаторы форума.

В программе: пленарные заседания, встречи и обучающие сессии в области логистического, банковского и IT-секторов. На открытии форума, которое состоится 19 апреля, выступят представители КНР, Российского экспортного центра, а также заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и руководитель центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Салтанат Сибанбаева.

Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с программой можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , КНР , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 18.04.2022Более 50 компаний Тюменской области примут участие в форуме "Бизнес-неделя России и Китая"
16:16 18.04.2022Андрей Пантелеев: 11 консорциумов продолжат борьбу в конкурсе по реновации ДСК 500
15:34 18.04.2022Количество безработных в Тюменской области меньше в три раза, чем в 2021 году
12:52 18.04.2022Промышленные предприятия Тюменской области реализовали продукции на 117 миллиардов рублей