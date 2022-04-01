Тюменцев просят принести семена овощей и других культур для жителей Донбасса

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Помочь жителям Донбасса качественно и в срок провести посевную кампанию попросил жителей региона, садоводческие товарищества и сельхозтоваропроизводителей председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин.

Очень востребованы, по его словам, семена моркови, свеклы, лука, кабачков, картофеля, чеснока.

"Принести семенной материал овощных и технических культур можно в волонтерский центр партии "Единая Россия" (ул. Водопроводная, 36) для последующей его отправки жителям Донбасса", - пояснил он.

Акция "Добрый огород", которую запускает "Единая Россия", пройдет по всей стране.

Как сообщила координатор направления народной программы партии "Развитие села", заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, в ходе этой акция партия соберет и доставит жителям Донбасса и освобожденных территорий семена и саженцы для высадки на огородах.

"Не все жители Донецкой и Луганской Республик, а также других освобождённых территорий, смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах, - рассказала она. - И сегодня очень важно помочь им. Обращаюсь ко всем неравнодушным людям, садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнёрам, в том числе из зарубежных стран, — по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтёрские центры "Единой России", откуда затем мы доставим их жителям Донбасса и освобождённых территорий".