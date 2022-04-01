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Житель Заводоуковска вынес с фермы 60 литров молока

Происшествия, 17:31 18 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 литров молока украл с предприятия житель Заводоуковска, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В полицию Заводоуковска обратился представитель сельскохозяйственного предприятия. Он сообщил, что с территории организации пропали два 30-литровых бака с молоком. Ущерб составил более 5 тыс. рублей.

Полицейские в ходе следствия установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый сотрудник организации 1982 года рождения. Сотрудники полиции его задержали. Обвиняемый признался в преступлении и рассказал, что ночью приехал на предприятие, сбил замок со складского помещения, загрузил два бака в машину и уехал. Молоко распродал соседям и знакомым, металлические баки обменял на алкоголь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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# кража , УМВД России по Тюменской области

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