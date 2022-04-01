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В Тюмени расселили 12 семей из аварийного дома на улице Губкина

Общество, 15:42 19 апреля 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

12 cемей выехали из аварийного дома по ул. Губкина, 21 в Тюмени. Как сообщает администрация города, пять из них получили новые квартиры по договорам соцнайма.

Семи в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены выплаты за изымаемые жилые помещения.

Отселение прошло в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Расселенный дом был введен в эксплуатацию в 1975 году. Сейчас его готовят к сносу.

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# аварийное и ветхое жилье , национальный проект Жилье и городская среда , расселение

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