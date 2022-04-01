Тюменскую фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "Строймонтаж-инжиниринг" внесена в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской об

Установлено, что компания ООО "Строймонтаж-инжиниринг" участвовала в аукционе по ремонту входной группы тюменского управления Росавиации и была признана победителем. Однако в установленный законом срок не направила проект контракта и не представила обеспечение его исполнения.

В качестве обоснования невозможности подписания контракта общество указало, что электронная цифровая подпись оформлена на директора, который в тот период был в командировке.

"Участник закупки имел возможность своевременно позаботиться о подписании контракта и выполнить свои обязательства, но поставил под угрозу срыва выполнение работ на объекте государственного заказчика, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств", - пояснил начальник отдела контроля закупок Юрий Верзун.