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В 130 домах Тюмени ограничат водоснабжение в ночь с 19 на 20 апреля

Общество, 15:32 19 апреля 2022

В 130 домах Тюмени ограничат водоснабжение с 22 часов 19 апреля до 10 часов 20 апреля. В это время новые сети многоэтажных домов жилого комплекса "Домашний" будут подключать к магистральной сети водоснабжения, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Об ограничении водоснабжении предупреждены жители 130 домов, расположенных по улицам: Секисова, Боровая, Ковалева, Кооперативная, Кремлевская, Ставропольская, Амурская. Московский тракт и в деревне Дударева. В часы максимального водоразбора возможно снижение давления в сети и отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов, расположенных в границах улиц: 30 лет Победы, Монтажников, Солнечная, Губернская, 9 января, Московский тракт и Трактовая.

После проведения работ будет выполнена промывка магистральных водоводов, однако возможно кратковременное изменение качества воды. "Росводоканал Тюмень" приносит извинения и рекомендует жителям о случаях ухудшения качества воды сообщать по телефону 540-940.

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# Тюмень Водоканал

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