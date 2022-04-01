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За пьяную езду жителя Тюменского района отправили под арест

Происшествия, 18:35 19 апреля 2022

МВД России | Фото: МВД России

На трое суток отправлен под арест любитель пьяной езды из Тюменского района, сообщает областная служба судебных приставов.

Сотрудники Госавтоинспекции лишили мужчину водительских прав, ему также был назначен штраф в 30 тыс. рублей. Однако нарушитель не оплатил штраф, и судебный пристав составил протокол, а суд назначил 110 часов обязательных работ.

Однако и эти меры должник проигнорировал, за что судья назначил ему трое суток административного ареста, который не отменяет предыдущие меры: мужчина все также обязан отработать положенные часы и оплатить штраф.

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# арест , обязательные работы , пьяная езда , штраф

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