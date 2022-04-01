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Двухлетняя девочка пострадала в столкновении велосипеда и электросамоката в Тюмени

Происшествия, 16:31 19 апреля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двухлетняя девочка получила травму лба в аварии с участием велосипеда и электросамоката на ул. Харьковской в Тюмени 18 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

26-летний тюменец на велосипеде и 26-летняя тюменка на электросамокате столкнулись у дома № 48 на ул. Харьковской. "По предварительной информации, велосипедист, выезжая с проезжей части на тротуар, не пропустил девушку на самокате, которая везла двухлетнюю дочку. Девочка упала и ударилась лбом. Другие участники инцидента не пострадали", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются. Это третье ДТП с электросамокатом за последние четыре дня, отмечают в ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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