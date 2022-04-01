Лучшие фотографии воздушных судов Ютэйр и Ямал отметят подарками

| Фото: vk.com/utair | Фото: vk.com/utair

Участники споттинга могут выиграть призы от авиакомпаний "Ютэйр" и "Ямал". Для этого нужно направить лучшие снимки воздушных судов и ждать решения экспертов о поощрении.

По информации аэропорта Рощино, Ютэйр приглашает принять участие в фотоконкурсе "Счастливый номер" с участием воздушных судов с новыми регистрационными номерами. Выслать работы нужно до 25 апреля в телеграм-бот.

Победители получат 3000 миль Utair Status.

| Фото: vk.com/yamal_airlines | Фото: vk.com/yamal_airlines

Авиакомпания "Ямал" выберет лучшего фотографа своих воздушных судов и вручит памятные подарки. Одно из условий конкурса - предоставление изображений на безвозмездное пользование. Срок предоставления снимков до 27 апреля на почту: tjm.spotting@tjmport.ru.