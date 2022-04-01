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Финальные матчи ХК "Рубин" покажут по "Тюменскому времени"

Спорт, 10:24 20 апреля 2022

www.rubinhc.ru

Прямые трансляции финальных матчей между хоккейным клубом "Рубин" и питерским "Динамо" покажут на телеканале "Тюменское время" 20 и 21 апреля, сообщает телеканал.

Тюменским спортсменам осталось одержать две победы для завоевания титула чемпионов Высшей хоккейной лиги и звания обладателя Кубка Владимира Петрова. Напомним, в финальной серии до четырёх побед сибирский клуб опережает "Динамо" — 2:0.

Прямые трансляции пройдут на телеканале "Тюменское время" (21 канал) начнутся в 21 час.

телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

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# Кубок Петрова , Тюменское время , ХК Рубин , хоккей , чемпионат ВХЛ

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