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В Тюменской области дадут старт инициативе по поднятию российского флага в школах 25 апреля

Общество, 10:33 22 апреля 2022

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Старт всероссийской инициативе по поднятию государственного флага в школах России в Тюменской области дадут 25 апреля в Физико-математической школе. Здесь пройдет акция, посвященная Единому дню поднятия флага Российской Федерации, сообщили ИА "Тюменская линия" в информационном центре регионального правительства.

С 1 сентября следующего учебного года начнут поднимать флаг во всех школах Тюменской области перед началом занятий.

Идея ввести в школах поднятие российского флага принадлежит воспитателю международного детского центра "Артек" Вячеславу Антипову, который озвучил ее президенту Владимиру Путину.

Владимир Путин поддержал инициативу, отметив, что для реализации необходимо разработать единый общероссийский стандарт. В настоящее время Министерство просвещения готовит методические рекомендации об использовании в обучении и воспитании обучающихся образовательных организаций государственных символов Российской Федерации.

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# государственный флаг , школы

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