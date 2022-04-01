Сбер: мужчины выбирают для инвестиций все драгметаллы, а женщины предпочитают золото

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Аналитики Сбербанка определили, какие категории клиентов предпочитают инвестировать в обезличенные металлические счета (ОМС). В исследовании учитывались все клиенты Уральского банка Сбербанка, открывшие ОМС в 1 квартале 2022 года.

Наибольший интерес к продукту проявляют мужчины 30-50 лет. На долю этой категории инвесторов пришлось около 73% от открываемых счетов. Однако средние суммы на обезличенных металлических счетах клиентов-мужчин примерно равны средним суммам клиентов-женщин и составляют около 60 тыс. рублей.

Для инвестиций мужчины рассматривают ОМС во всех доступных драгметаллах, а вот женщины склонны выбирать преимущественно счета в золоте.

98% клиентов открывали ОМС без посещения офиса – через СберБанк Онлайн.

Напомним, общий объем вложений в ОМС с начала года в Уральском банке Сбербанка превысил 1,1 млрд рублей.

"Судя по растущему спросу, обезличенные металлические счета стали отличной альтернативой золоту в слитках. Во-первых, это доступный инструмент для инвестирования. Клиент может приобрести любое количество металла – от 0,1 грамма до нескольких килограммов. Во-вторых, все операции по покупке и продаже драгметаллов совершаются за считанные секунды в СберБанк Онлайн. В-третьих, клиентам не придется заботиться о физическом хранении металла. В целом вложение средств в драгоценные металлы сейчас является хорошим способом уберечь свои деньги от инфляции и в перспективе заработать на росте курса", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Обезличенные металлические счета открываются бесплатно и на любой срок, поэтому переоформлять договор не придется. При владении металлом более трех лет клиенту не нужно платить НДФЛ от полученной прибыли.