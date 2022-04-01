В Тюмени 65 лип паллида посадят на улице Республики к середине мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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65 лип паллида посадят на ул. Республики в Тюмени к середине мая. Первая партия саженцев уже находится в пути из специализированного питомника. Об этом сообщил департамент городского хозяйства Тюмени на странице ВКонтакте со ссылкой на "Леспаркхоз".

"Саженцам около 15 лет, высота не менее пяти метров. Все они адаптированы к российскому климату и сложным условиям крупного города. Аллея из 65 лип европейских паллида (Tilia europaea Pallida) должна появиться на улице Республики - от Исторического сквера до улицы Максима Горького в рамках долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по озеленению", - уточняется в сообщении.

А пока липы в пути, в районе исторического сквера идет подготовка мест, где их посадят. Для этого имеющийся грунт заменят на плодородный. Он состоит из 60% растительной земли и 40% торфо-песчаной смеси. Работы по посадке завершатся уже в середине мая.

Специалисты отмечают, что данная порода деревьев имеет красивую конусообразную крону, которая отличается симметричностью и правильностью формы. Дерево хорошо переносит жаркую и холодную погоду, а также особенности городского климата. Взрослая липа достигает 25 метров.