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Тюменские медики провели операцию на сердце ребенка двух дней от роду

Общество, 14:45 22 апреля 2022

ОКБ №1

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Новорожденному мальчику операцию, связанную с пороком сердца, провели кардиохирурги Перинального центра и ОКБ №1 на второй его день рождения. Вес ребенка 2,5 кг – экстремально низкий для проведения хирургического вмешательства. Малышу требовалась реконструкция дуги аорты и пластика дефекта межжелудочковой перегородки, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы №1.

Проведение технологически непростой операции у таких маленьких пациентов всегда требует особой отдачи и мастерства всей команды медиков, отмечают в больнице. Хирурги, перфузиолог, анестезиолог, реаниматолог, медсестры и санитарки – бригада не отходила от операционного стола в течение шести часов.

ОКБ №1

После успешно проведенной операции малыша вернули в Перинатальный центр. Дома его ждет большая семья - пять братьев, сестра и родители.

По мнению медиков, взаимодействие клиник позволяет своевременно проводить операции и сокращать показатель смертности среди младенцев с врожденными пороками сердца.

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# дети , операция , перинатальный центр , сердце

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