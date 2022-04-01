Завод по производству бетулина построят в селе Утешево до 2026 года

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Построить завод по производству бетулина намерено "Биологическое предприятие" в Тюменском районе. Инвестору выделен в аренду участок 5 га в с. Утешево.

Объем инвестиций в основной капитал составят 142 млн рублей, будет создано 36 новых рабочих мест. К 2026 году предприятие планирует выйти на полную мощность, с выпуском в год до 12 тонн продукции для фармацевтической, химической, парфюмерно-косметической, пищевой отраслей, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

"Уже в ближайшее время инвестор заключит договор аренды земельного участка для строительства завода без проведения торгов. Такой механизм поддержки предусмотрен для масштабных инвестпроектов в регионе с 2015 года. Реализация проекта будет осуществляться по принципу "одного окна", которое подразумевает комплексное сопровождение на всех этапах. Для признания проекта масштабным нужно выдержать два параметра: объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест", - говорит генеральный директор регионального инвестиционного агентства Николай Пуртов.

В настоящее время инвестор ведет опытное производство бетулина в лабораториях Тюмени и Владивостока по уникальной технологии. Проведенные испытания уже подтвердили показатели чистоты продукции, которая используется при производстве биологически активных добавок и консервировании рыбы.

Отметим, что тритерпеноид бетулин является основным химическим компонентом березовой бересты, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противоопухолевые (антираковыми) свойствами.