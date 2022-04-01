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Выставку памяти фотографа Сергея Киселева открыли в Тюмени

Общество, 16:17 22 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка работ Сергея Киселева, посвященная памяти тюменского фотографа, открылась в выставочном зале Союза художников 21 апреля.

На мероприятие пришли друзья, бывшие коллеги Сергея Киселева, фотографы, художники. Они обсудили его творчество, поговорили о его уникальном умении видеть и фиксировать события, снимать людей. На выставке представлены более 80 снимков фотографа.

Отметим, Сергей Киселев долгое время работал фотографом в газете "Тюменские известия". Он умер 16 июня 2020 года.

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# Союз художников Тюменской области , фотовыставка

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