Четыре бельгийские овчарки из Тюмени отправились служить в подразделения Росгвардии

Управление Росгвардии по Тюменской области Управление Росгвардии по Тюменской области

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Бельгийские овчарки Логан, Лайза, Лега и Магнат, выращенные в племенном питомнике Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии Тюмени переданы в подразделения ведомства. Они готовы к выполнению задач по предназначению, сообщает региональное управление Росгвардии.

Прибывшие за собаками военнослужащие отобрали их после сдачи всех необходимых нормативов. В ходе процедуры приема-передачи щенки продемонстрировали первоначальные навыки и умения в выполнении ряда упражнений учебного курса.

Тюменские специалисты-кинологи дали рекомендации коллегам по дальнейшему обучению собак по направлениям — патрульно-разыскной и минно-разыскной службы.

Прапорщик Венер Бадыков из Свердловской области выбрал для службы Логана.

"При выборе собаки обращаю особое внимание на три основных показателя - общее физическое состояние, черты характера и темперамента, а также способности в послушании и дрессировке. Я выбрал Логана, потому что по своим параметрам подходит для дальнейшего обучения и работы как минно-розыскная собака. Нам предстоит выполнять задачи по охране важных государственных объектов", - говорит он.

Всего за время существования племенного питомника в тюменском кинологическом центре выведено, выращено и подготовлено для дальнейшего прохождения службы в войсках правопорядка более 1 тыс. 200 породистых щенков.

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