Работы молодых палеонтологов из ТюмГУ отметили на международной конференции в МГУ

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

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Исследования молодых палеонтологов из Тюменского госуниверситета Анастасии Похазниковой и Натальи Разваляевой отметили на XXIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2022". Работы ученых касались вопросов естественной истории Земли и населявших ее организмов.

Исследование Анастасии Похазниковой об ископаемых моллюсках Центральной Азии на конференции удостоено номинации за "Лучшую исследовательскую работу", исследование Натальи Разваляевой о таксономическом разнообразии радиолярий Западной Сибири — за "Интересное научное сообщение", пишет управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Конференция "Ломоносов-2022" стала для меня первым студенческим форумом и начальным этапом в изучении малакофауны и палеонтологии в целом. Я считаю, что каждая конференция наделяет нас колоссальным опытом и служит рывком в научной карьере", — рассказала исследователь лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы ТюмГУ Анастасия Похазникова.

Ежегодная международная конференция МГУ "Ломоносов" — масштабное событие для молодых ученых, которая включает 42 секции и более чем 400 подсекций, охватывающих все основные направления современных фундаментальной и прикладной наук.