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Сцена, архитектурные объекты и тренажеры появятся на тюменской набережной в 2022 году

Общество, 18:25 22 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наполнение набережной Туры в Тюмени начнется в 2022 году в районе Масловского взвоза, у Конторы пароходства. Здесь появятся сцена, малые архитектурные формы. Подрядчик установит дополнительные спортивные сооружения и проведет озеленение.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил глава управы Центрального административного округа Тюмени Артём Павлюченко.

"Концепция наполнения набережной принята в 2021 году. Над ней работали архитектурное бюро ИСТ, Тюмень и архитектурное бюро ORCHESTRA из Санкт-Петербурга. Мы понимаем, что сегодня набережной не хватает – это навесы, точки питания, другое. Над всем этим мы работаем. Нужно понимать, что набережная - это сложное гидротехнические сооружение. И это необходимо учитывать при создании того или иного объекта на ее территории", - отмечает глава ЦАО.

Преображение набережной продолжится в сторону моста Профсоюзного. Компания "Брусника" подготовила мастер-план по развитию территории Речпорта, на которой сохранят все памятники, ценные объекты городской среды, говорит Павлюченко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В благоустройстве и наполнении тюменской набережной примут участие инвесторы и застройщики.

"Различными механизмами мы эту территорию преобразим, включим те объекты, которые сегодня оторваны от жизни, никак не интегрированы - это станция Тура, Царская пристань. Наряду с новым строительством в этих объектах сохранится историческая среда, которая и предаст колорит всей территории Речпорта", - заключил глава ЦАО Артём Павлюченко.

Анжела Лебедева

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# Контора пароходства , набережная Туры

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