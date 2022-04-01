Сцена, архитектурные объекты и тренажеры появятся на тюменской набережной в 2022 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наполнение набережной Туры в Тюмени начнется в 2022 году в районе Масловского взвоза, у Конторы пароходства. Здесь появятся сцена, малые архитектурные формы. Подрядчик установит дополнительные спортивные сооружения и проведет озеленение.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил глава управы Центрального административного округа Тюмени Артём Павлюченко.

"Концепция наполнения набережной принята в 2021 году. Над ней работали архитектурное бюро ИСТ, Тюмень и архитектурное бюро ORCHESTRA из Санкт-Петербурга. Мы понимаем, что сегодня набережной не хватает – это навесы, точки питания, другое. Над всем этим мы работаем. Нужно понимать, что набережная - это сложное гидротехнические сооружение. И это необходимо учитывать при создании того или иного объекта на ее территории", - отмечает глава ЦАО.

Преображение набережной продолжится в сторону моста Профсоюзного. Компания "Брусника" подготовила мастер-план по развитию территории Речпорта, на которой сохранят все памятники, ценные объекты городской среды, говорит Павлюченко.

В благоустройстве и наполнении тюменской набережной примут участие инвесторы и застройщики.

"Различными механизмами мы эту территорию преобразим, включим те объекты, которые сегодня оторваны от жизни, никак не интегрированы - это станция Тура, Царская пристань. Наряду с новым строительством в этих объектах сохранится историческая среда, которая и предаст колорит всей территории Речпорта", - заключил глава ЦАО Артём Павлюченко.

Анжела Лебедева