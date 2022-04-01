В Тюмени открыли выставку "С искусством по жизни" 87 художников, скульпторов, косторезов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "С искусством по жизни" открыли в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 22 апреля. В ее основе более 250 разножанровых работ 87 авторов.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Выставка Тюменского отделения Союза художников России – это всегда яркое событие культурной жизни Тюменской области, а когда такая выставка включает более 250 разножанровых работ – событие получается вдвойне замечательным. Такую богатую палитру изобразительного искусства тюменских авторов мы в последний раз видели в 2019 году, когда в музее Словцова открывали выставку к 75-летию нашего региона", - говорит она.

В экспозицию вошли работы признанных мастеров искусства и их учеников.

"Я для себя особенно отметила работы Александра Павлова, Ольги Трофимовой, Владимира Шарапова и Михаила Гардубея. Поразила работа "Бородино" Николая Макарова и Вячеслава Сизова. Впервые в Тюмени два художника одновременно работали над произведением монументальной живописи, а результат можете оценить сами. К слову, на выставке представлено не только изобразительное искусство, но и скульптуры, куклы, графика, косторезные произведения, мультимедиа", - отмечает Елена Майер.

Выставка работает до 31 мая.

По словам директора регионального департамента культуры, новый выставочный проект привлечет внимание не только взрослых, но и молодежи, школьников и студентов.

Анжела Лебедева