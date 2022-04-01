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В Тюмени открыли выставку "С искусством по жизни" 87 художников, скульпторов, косторезов

Общество, 18:47 22 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "С искусством по жизни" открыли в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 22 апреля. В ее основе более 250 разножанровых работ 87 авторов.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Выставка Тюменского отделения Союза художников России – это всегда яркое событие культурной жизни Тюменской области, а когда такая выставка включает более 250 разножанровых работ – событие получается вдвойне замечательным. Такую богатую палитру изобразительного искусства тюменских авторов мы в последний раз видели в 2019 году, когда в музее Словцова открывали выставку к 75-летию нашего региона", - говорит она.

В экспозицию вошли работы признанных мастеров искусства и их учеников.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Я для себя особенно отметила работы Александра Павлова, Ольги Трофимовой, Владимира Шарапова и Михаила Гардубея. Поразила работа "Бородино" Николая Макарова и Вячеслава Сизова. Впервые в Тюмени два художника одновременно работали над произведением монументальной живописи, а результат можете оценить сами. К слову, на выставке представлено не только изобразительное искусство, но и скульптуры, куклы, графика, косторезные произведения, мультимедиа", - отмечает Елена Майер.

Выставка работает до 31 мая.

По словам директора регионального департамента культуры, новый выставочный проект привлечет внимание не только взрослых, но и молодежи, школьников и студентов.

Анжела Лебедева

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# выставка , культура , Союз художников Тюменской области , художники

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