Более восьми тысяч жителей Тюменской области выбрали дизайн-проекты общественных пространств

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более восьми тысяч жителей Тюменской области выразили мнения по поводу дизайн-проектов для благоустройства территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на 2023 год.

Об этом рассказал глава региона Александр Моор на субботнике в сквере Школьном в Тюмени 23 апреля.

"Мы уже много лет занимаемся комфортной городской средой. Жители могут сами выбрать, как будет выглядеть территория, которая отобрана в план благоустройства. Нужно правильно расставить акценты: выбирается не место, которое будут благоустраивать, а наполнение, которое сделает территорию удобной, комфортной для людей разных возрастных категорий с учетом мнения жителей, проживающих поблизости", – поделился губернатор.

Голосование за наполнение городских пространств продлится до 30 мая. По каждой территории предложены два варианта, из которых нужно выбрать понравившийся. По дизайн-проекту, набравшему наибольшее число голосов, заключат контракт на выполнение работ.

Участниками проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году в регионе стали шесть мест – три в Тюмени, два в Тобольске и одно пространство в Ишиме. В 2021 году жителям региона предложили выбрать вариант преобразования пяти территорий в Тюмени и одной в Ишиме. По ним уже заключены контракты и договоры. По словам главы региона, сроки исполнения разные, но к ноябрю все работы завершатся.

"Контракты по дизайн-проектам, которые выберут сейчас, заключим в 2023 году. К концу следующего года все благоустройство в полном соответствии с выбранными проектами должно завершиться", – заверил губернатор.

Вместе с губернатором на субботник пришел глава города Руслан Кухарук. Он, как и Александр Моор, красил скамейки вместе со школьниками. На мероприятии акцентировали внимание, что именно сквер Школьный ждут изменения к лучшему в 2023 году. Прохожие могли увидеть стенд, на котором отражены два дизайн-проекта по данному пространству, и проголосовать, перейдя по QR-коду.

Руслан Кухарук подчеркнул, что участвующие в голосовании горожане видят, что их голоса важны.

"Самая главная задача – достигнуть консенсуса. Мы проходили это несколько раз, когда проводили обсуждение дворовых территорий. Приступаем к формированию проектной документации, а потом к работам только после того, как люди определятся, где будут парковочные места, спортивные площадки и озелененные территории.Такой же принцип заложен теперь на единой цифровой платформе, которую модерирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Перед жителями муниципального образования стоит задача – определиться с дизайн-проектом. Я думаю, что более 34 тысяч тюменцев, которые приняли участие в голосовании в 2021 году, увидели, что их голос важен. Сегодня мы приступили к работам на пяти площадках города и многие тюменцы видят реальный результат", – считает глава города.

По мнению Руслана Кухарука, сквер Школьный попал в перечень территорий, которые благоустроят в 2023 году, благодаря активной позиции учеников, учителей и родителей. Он добавил, что учащиеся на раннем этапе выдвигали предложения, которые должны были войти в проекты.

"Показательно, когда сами тюменцы делают наш город лучше и говорят нам, как правильно сделать", – заключил глава города.

Проголосовать за тот или иной дизайн-проект жителям областной столицы на субботнике помогали волонтеры.

"Проект идет не первый год. Сначала жители России выбирали города. Затем населенные пункты, которые вошли в топ, перешли на своеобразный второй этап. Жители этих городов уже отдают голоса за площадки, которые будут изменены. Тюменцы могут проголосовать самостоятельно как на федеральной платформе, так и через приложение волонтеров. Мы работаем по всему городу - в МФЦ, торговых центрах, парках и скверах", – поделилась волонтер Центра развития добровольчества Тюмени Татьяна Обухова.

Концепция первого проекта по скверу предусматривает обустройство детских площадок для разных возрастных групп, мест для занятий спортом (тренажеры, воркаут, панна-футбол, скейт-парк), тихого отдыха (гамаки, диваны), размещение искусственных холмов с посадкой зеленых насаждений. Также, согласно этому дизайн-проекту, здесь может появится площадка для выгула собак.

Второй проект также предполагает размещение на территории сквера детских площадок для разных возрастных групп, появление тренажеров, турников. Предусмотрено выделение зоны для зимних развлечений. Отличие – площадки для выгула домашних животных здесь не будет.

Помимо сквера Школьного тюменцам предлагают решить, как будут выглядеть территории на ул. Николая Федорова и у дома №21 на ул. Республики.

Проголосовать на единой федеральной платформе 72gorodsreda.ru может каждый гражданин старше 14 лет.

Инна Пахомова