У кого в пандемию усилилась пищевая зависимость, выяснили тюменские ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Какие психологические факторы влияют на формирование пищевой зависимости, установили российские исследователи при участии специалистов Тюменского государственного медуниверситета. По сведениям ученых, в группе риска — люди, которые строят лишь краткосрочные планы на жизнь.

Пищевая зависимость — это патологическая склонность к излишнему питанию, вероятность развития которой повышается при стрессе. Во время изоляции в пандемию частота выявления пищевой зависимости увеличилась на 68%.

По мнению ученых, временная перспектива для человека — не только важный фактор формирования поведения, но и показатель психологического благополучия. Только долгосрочные планы на жизнь позволяют чувствовать себя спокойно, считает доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Тюменского ГМУ Денис Губин.

Исследователи предположили, что в условиях пандемии люди, нацеленные на будущее, не подвержены риску формирования зависимости, в отличие от тех, кто сфокусирован только на настоящем или негативном прошлом. Эти категории людей показали заметный рост пищевой зависимости в период изоляции.

Ученые объясняют это так: укороченный временной горизонт оказался связан с риском пагубных привычек, тогда как ориентация на будущее или сбалансированное отношение ко всем трем аспектам психологического времени, напротив, снижает эту опасность.