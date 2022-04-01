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Участники программы "Больше, чем путешествие" побывали в Тобольском кремле

Общество, 11:27 24 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники программы развития молодежного туризма "Больше, чем путешествие" посетили Тюменскую область. В рамках двухдневного тура они познакомились с промышленностью региона, изучили памятники деревянного зодчества и побывали в Тобольском кремле, пишет "Мегатюмень".

В первый день тура участников ждала пешеходная экскурсия по тюменским памятникам деревянного зодчества вместе с известным реставратором Вадимом Шитовым. Также туристы поучаствовали в креативной сессии по развитию проектов благоустройства и реновации городской среды, познакомились с профессиями нефтегазового сектора, посетили буровую установку.

Во второй день туристы участники отправились в Тобольск, где посетили Тобольский кремль, Дворец наместника и крупнейшую в России нефтехимическую компанию.

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