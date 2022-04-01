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В Червишево предприниматели развивают экотуризм и агротуризм

Общество, 12:51 24 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивный туризм, экотуризм и агротуризм намерены развивать предприниматели Червишевского муниципального образования, сообщает администрация Тюменского района.

На встрече, посвященной сельскому туризму, представители бизнеса обсудили, в каком направлении перспективнее двигаться, посмотрели объекты, которые могут войти в оригинальный туристический маршрут.

Как отметила президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская, у Червишевского муниципального образования уже есть уникальные торговые предложения для рынка.

Свои услуги готовы предложить семь предпринимателей. Природный парк "Юрибей" в д. Черная речка проведет тематические экскурсии в мир экзотических животных. Спортивно-туристический комплекс "Мичурино resort" готов предоставить место, как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто хочет провести уединенные выходные на природе. Также ведется подготовка к реставрации бывшего училища для будущего музея и общественного пространства в с. Мичурино.

"Территория имеет все шансы принимать поток туристов, как жителей Тюменской области, так и гостей из других регионов", – отметила Любовь Матиевская.

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# туризм , Червишево

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