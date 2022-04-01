Более 70 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

74 нетрезвых водителя отстранили сотрудники ГИБДД в Тюменской области 23 и 24 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Как заключили в ГИБДД, всех остановили вовремя. ДТП с пострадавшими людьми с участием пьяных водителей не зафиксировано.

В Ялуторовске за пьяное вождение задержали двух друзей. Они по очереди управляли одним автомобилем. Сначала два друга распивали спиртное в местном кафе. Один из них, 21-летний молодой человек без прав, на автомобиле "Иж Ода" въехал в ограждение заведения и ушел из машины.

Вскоре после этого его друг, 18-летний собственник машины, выйдя из кафе, увидел повреждения на автомобиле, и, как он пояснил сотрудникам ГИБДД, решил отогнать транспорт домой. “Один из очевидцев сообщил о намечающейся поездке в полицию. На место незамедлительно прибыл наряд ДПС и задержал "Иж Оду" неподалеку от заведения. Показания алкотестера составили 0,72 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По камерам видеонаблюдения и показаниям очевидцев была установлена личность водителя, въехавшего в ограждение. Показания алкотестера составили 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Оба молодых человека задержаны на 48 часов до суда. За управление транспортом в состоянии опьянения без водительского удостоверения им предстоит административный арест до 15 суток.