Жителям Тюменской области рассказали, как действовать при обнаружении пожара в лесу

| Фото: aviales.ru | Фото: aviales.ru

Специалисты Авиалесоохраны рассказали, как действовать при обнаружении пожара в лесу, в первую очередь, они не советуют тушить лесной пожар самостоятельно.

"Необходимо сообщить о возгорании на прямую линию лесной охраны, - подчеркнули эксперты - Звонок на прямую линию (8-800-100-94-00) – бесплатный, звонки круглосуточно принимает диспетчерская служба".

Нужно быть готовым сообщить что именно вы видите, перечислить что горит: деревья, трава, лесная подстилка, торф, примерную высоту огня. Необходимо описать свое местонахождение, назвать ближайший населенный пункт, а также все, что поможет лесопожарным службам отыскать возгорание: в описание могут входить ближайшие к въезду в лес автозаправки, реки, мосты, кладбища, магазины, просеки (широкие дороги, прорубленные в лесу), грунтовые и асфальтовые.

При необходимости диспетчер задаст дополнительные вопросы. На прямую линию можно сообщать не только о пожарах, но и о незаконных рубках, свалках мусора, о повреждении леса насекомыми и любых незаконных действиях, производящихся в лесу.