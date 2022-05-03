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Жителям Тюменской области рассказали, как действовать при обнаружении пожара в лесу

Общество, 19:01 03 мая 2022

aviales.ru | Фото: aviales.ru

Специалисты Авиалесоохраны рассказали, как действовать при обнаружении пожара в лесу, в первую очередь, они не советуют тушить лесной пожар самостоятельно.

"Необходимо сообщить о возгорании на прямую линию лесной охраны, - подчеркнули эксперты - Звонок на прямую линию (8-800-100-94-00) – бесплатный, звонки круглосуточно принимает диспетчерская служба".

Нужно быть готовым сообщить что именно вы видите, перечислить что горит: деревья, трава, лесная подстилка, торф, примерную высоту огня. Необходимо описать свое местонахождение, назвать ближайший населенный пункт, а также все, что поможет лесопожарным службам отыскать возгорание: в описание могут входить ближайшие к въезду в лес автозаправки, реки, мосты, кладбища, магазины, просеки (широкие дороги, прорубленные в лесу), грунтовые и асфальтовые.

При необходимости диспетчер задаст дополнительные вопросы. На прямую линию можно сообщать не только о пожарах, но и о незаконных рубках, свалках мусора, о повреждении леса насекомыми и любых незаконных действиях, производящихся в лесу.

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# пожароопасный сезон

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