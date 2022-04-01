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Тюменцы пройдут через окопы и приготовят блокадный хлеб в парке Гагарина

Общество, 12:13 26 апреля 2022

из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Регистрация на областной квест, который пройдет в парке Гагарина 28 и 29 апреля, стартовала в Тюмени.

Как сообщили в тюменском региональном отделении "Молодой гвардии", участникам предстоит пройти через подготовленные окопы, противотанковые пушки, приготовить блокадный хлеб, "разминировать" военную мину, спасти от смертельного ранения советского солдата и расшифровать два тайных послания.

Чтобы принять участие в квесте, необходимо собрать команду из пяти человек. Пройти регистрацию можно до 27 апреля по ссылке.

Игру организуют в рамках патриотической кампании "Мы помним!".

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# квест , Молодая гвардия , перформанс

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