Спортсмены "Формейшн Вера дети" получили первые квалификационные книжки

| Фото: Федерация массового танцевального спорта Тюмени | Фото: Федерация массового танцевального спорта Тюмени

Квалификационные книжки физкультурно-танцевального движения получили около 1 тыс. воспитанников "Формейшн Вера дети" 23 апреля. Это первый опыт, когда Федерация массового танцевального спорта Тюмени выдала документ детям до семи лет, сообщает пресс-служба спортивной организации.

Аттестация проходила на трех площадках: в Центре спортивного танца, Тюменском государственном институте культуры и ДК "Нефтяник". Зачет состоял из обязательной программы спортшколы. Танцорам присвоили класс мастерства по пяти танцам: польке, вару-вару, ча-ча-ча, медленному вальсу и самбе.

В документе будут фиксироваться все спортивные достижения ребят.