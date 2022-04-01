  • 29 апреля 202229.04.2022пятница
  • USD72,2953
    EUR75,3117
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Вокал-группа Sunrise исполнит песни военных лет

Общество, 08:13 29 апреля 2022

kto72.ru

Вокал-группа Sunrise представит концерт, в котором исполнит песни военных и послевоенных лет. Он пройдет в Тюменской филармонии 6 мая, сообщает ТКТО.

Зрители услышат такие композиции как "Катюша", "День победы", "Журчат ручьи" (из к/ф "Весна"), "Огонёк" и другие.

"Вокал-группа "Санрайз" – созвездие талантливых молодых людей, которые собрались в одном коллективе, чтобы делать свое любимое дело – петь. Ансамбль подобен живому организму: артисты так прекрасно чувствуют друг друга, так слаженно работает их творческая интуиция, подкрепленная многочасовыми репетициями, что невозможно не восхищаться их высокопрофессиональной работой", - говорят организаторы концерта.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Возрастное ограничение 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Победы , концерт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:27 29.04.2022Тюменка не сдала тест на COVID-19 после отдыха в Турции, ей выписали штраф
10:16 29.04.2022Получить высокий урожай картофеля в северном районе реально, считает уватский фермер
10:05 29.04.2022О жизни Тюмени в военные годы расскажет выставка в сквере Якова Неумоева
09:54 29.04.2022Пробы воздуха после пожара в торговом центре Ишима исследуют на наличие вредных веществ