Вокал-группа Sunrise исполнит песни военных лет

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Вокал-группа Sunrise представит концерт, в котором исполнит песни военных и послевоенных лет. Он пройдет в Тюменской филармонии 6 мая, сообщает ТКТО.

Зрители услышат такие композиции как "Катюша", "День победы", "Журчат ручьи" (из к/ф "Весна"), "Огонёк" и другие.

"Вокал-группа "Санрайз" – созвездие талантливых молодых людей, которые собрались в одном коллективе, чтобы делать свое любимое дело – петь. Ансамбль подобен живому организму: артисты так прекрасно чувствуют друг друга, так слаженно работает их творческая интуиция, подкрепленная многочасовыми репетициями, что невозможно не восхищаться их высокопрофессиональной работой", - говорят организаторы концерта.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Возрастное ограничение 6+.