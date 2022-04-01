Тюменцы стали в пять раз активнее оформлять "Семейную ипотеку" Сбера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,9 млрд рублей по льготной ипотечной программе для семей с детьми выдал Сбербанк в Тюменской области в 1 квартале 2022 года. Это в пять раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всего в 1 квартале 2022 года "семейную ипотеку" оформили в Сбере 767 тюменских семей.

По статистике, 75% семей берут в ипотеку строящееся жилье, 25% — готовое.

"С момента запуска "семейная ипотека" показала свою эффективность и помогла решить жилищный вопрос тысячам уральских семей. Сейчас эта программа по-прежнему остается востребованной, лидируя по объему выдачи среди всех льготных программ Сбербанка. Ее несомненное преимущество в низкой ставке: при использовании сервиса электронной регистрации получить жилищный кредит можно по ставке 5,7% годовых. А при покупке жилья по программе субсидирования с застройщиками ипотечная ставка составит от 0,1%. Как правило, рассмотрение заявки не превышает двух дней, но большинство клиентов получают одобрение в день обращения", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Как отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов, важный момент для семей, которые хотят приобрести жилье, - это возможность использования в качестве первоначального взноса частично или полностью материнского капитала. Сейчас первоначальный взнос по программе ипотеки с господдержкой составляет 15% от стоимости недвижимости. При покупке жилья в Тюменской области максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Подать заявку и найти подходящее жилье можно на ДомКлик буквально за несколько минут.

Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы "Ипотека по двум документам" при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.