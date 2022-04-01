Старшеклассников Тюменской области приглашают к участию в программе "Гранты СИБУРа"

| Фото: vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

От старшеклассников Тюменской области ждут заявки для участия в программе "Гранты СИБУРа", которую организовали лицей "Сириус" и компания "СИБУР". Победители отправятся в "Сириус" в Сочи осенью, сообщает ЗапСибНефтехим.

Программа предусматривает тренинги и обучающие игры от преподавателей "Сириуса", встречи с представителями вузов-партнеров и топ-менеджерами СИБУРа. К участию в программе приглашаются учащиеся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных, специализированных школ, гимназий и лицеев.

Срок подачи заявок – с 01 мая по 01 сентября. Ссылка на регистрацию здесь.

По словам руководителя проектов профессионального развития "СИБУРа" Александра Сесорова, участники этой образовательной программы решают максимально приближенные к нефтегазохимическим реалиям кейсы, а завтра уже смогут воплощать технологии будущего на наших производствах.

"Встречи с топ-менеджерами и представителями вузов помогут ребятам оценить те перспективы, которые открываются для них в отрасли, а также наметить дальнейшую траекторию самостоятельной работы. И мы, и представители вузов-партнёров обязательно отметим для себя ярких, талантливых, с нестандартным подходом к решению задач школьников", - уверен он.