  • 29 апреля 202229.04.2022пятница
  • USD72,2953
    EUR75,3117
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Парк Гагарина и 15 скверов в Тюмени уже обработали от клещей

Общество, 16:05 29 апреля 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Одними из первых территорий, обработанных в Тюмени от клещей, стали парк Гагарина, а также скверы Немцова, Прощания, Исторический, Сибирских кошек, сообщает администрация города.

Акарицидные обработки прошли также в скверах Нефтяников, Сибирском, Николая Машарова, Спортивном, Победы, Молодежном, Журналистов, Восточном, Тополином, Тружеников тыла, Никольском и других.

Избавляют от клещей и площади - Центральную и Борцов Революции, бульвары Цветной, Детства, Николая Чукмалдина, Хабибуллы Якина, Анатолия Косухина, а также территории обводненных карьеров. К обработке от клещей приступили и в Гилевской роще.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акарицидная обработка , клещи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:39 29.04.2022Многих травм на дачах можно избежать, считает тюменский хирург
16:05 29.04.2022Парк Гагарина и 15 скверов в Тюмени уже обработали от клещей
15:44 29.04.2022Более 55 миллионов рублей потратила на театры и музеи молодежь в Тюменской области
15:34 29.04.2022До 7 мая продлено ограничение полетов в 11 аэропортов России