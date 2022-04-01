Парк Гагарина и 15 скверов в Тюмени уже обработали от клещей

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Одними из первых территорий, обработанных в Тюмени от клещей, стали парк Гагарина, а также скверы Немцова, Прощания, Исторический, Сибирских кошек, сообщает администрация города.

Акарицидные обработки прошли также в скверах Нефтяников, Сибирском, Николая Машарова, Спортивном, Победы, Молодежном, Журналистов, Восточном, Тополином, Тружеников тыла, Никольском и других.

Избавляют от клещей и площади - Центральную и Борцов Революции, бульвары Цветной, Детства, Николая Чукмалдина, Хабибуллы Якина, Анатолия Косухина, а также территории обводненных карьеров. К обработке от клещей приступили и в Гилевской роще.