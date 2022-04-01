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Тюменские росгвардейцы участвовали в межведомственных учениях по ликвидации ЧС

Общество, 18:49 29 апреля 2022

Управление Росгвардии по Тюменской области

Росгвардия и сотрудники подразделений пожарно-спасательных отрядов регионального управления МЧС отработали совместные действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров.

В пожарно-тактических учениях, которые прошли в посёлках Боровский и Голышманово, привлекались сотрудники МВД, добровольцы пожарных дружин и представители администраций населенных пунктов.

Управление Росгвардии по Тюменской области Управление Росгвардии по Тюменской области Управление Росгвардии по Тюменской области ﻿

Участники учений, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области, рассмотрели вопросы организации работ и взаимодействия по предупреждению и тушению природных пожаров, выполнению мероприятий по защите населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, а также слаженности действий при эвакуации гражданского населения.

По итогам мероприятий все подразделения продемонстрировали готовность к выполнению задач по предназначению и высокий уровень слаженности действий.

В связи с введением на территории области особого противопожарного режима на в муниципальных образованиях сформированы группировки сил и средств, направленные на обеспечение пожарной безопасности в регионе.

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# режим ЧС , управление Росгвардии , учения

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