Тюменские росгвардейцы участвовали в межведомственных учениях по ликвидации ЧС

Управление Росгвардии по Тюменской области Управление Росгвардии по Тюменской области

Росгвардия и сотрудники подразделений пожарно-спасательных отрядов регионального управления МЧС отработали совместные действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров.

В пожарно-тактических учениях, которые прошли в посёлках Боровский и Голышманово, привлекались сотрудники МВД, добровольцы пожарных дружин и представители администраций населенных пунктов.

Участники учений, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области, рассмотрели вопросы организации работ и взаимодействия по предупреждению и тушению природных пожаров, выполнению мероприятий по защите населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, а также слаженности действий при эвакуации гражданского населения.

По итогам мероприятий все подразделения продемонстрировали готовность к выполнению задач по предназначению и высокий уровень слаженности действий.

В связи с введением на территории области особого противопожарного режима на в муниципальных образованиях сформированы группировки сил и средств, направленные на обеспечение пожарной безопасности в регионе.