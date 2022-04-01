Тюменка сообщила автоинспекторам номер машины, сбившей ребенка

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ДПС поблагодарили тюменку Анжелику Внукову, оказавшую дорожным инспекторам помощь в поиске водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП.

Авария произошла вечером 19 апреля, восьмилетняя девочка возвращалась из школы и попала на "зебре" под колеса автомобиля Kia.

Как в дальнейшем пояснил 22-летний водитель, он остановился и предложить девочке помощь, но испугался очевидцев и уехал.

Анжелика стала свидетелем аварии и сфотографировала номер машины виновника. Она позвонила родителям девочки и в ГИБДД.

На водителя за оставление места ДТП составлен протокол, суд лишил его прав на один год и четыре месяца.