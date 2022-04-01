Куда поехать на майские?

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

Стоит только закончиться январским каникулам, как мы тут же начинаем решать, куда поехать на майские праздники и уточнять, сколько выходных дней в наступившем году на них приходится. Россельхозбанк совместно с экспертами подобрал агротуры для тюменцев на майские праздники.

Россельхозбанк создал несколько уникальных цифровых продуктов и один из них – платформа для размещения агротуров Свое За Городом, на которой можно найти готовые путешествия и активности под любой запрос. Короткая поездка или несколько дней с полным погружением в традиции, культуру и мастер-классы? Решать только вам! Специалисты РСХБ совместно с руководителем туристической компании "КэтТур" Викторией Дмитриевой подобрали на площадке самые интересные туры, куда могут отправиться тюменцы на майские праздники.

По словам эксперта по сельскому туризму Виктории Дмитриевой, агротуризм в России становится все более востребованным. В стране функционируют более 3 тыс. 500 гостевых домов, около 1 тыс. фермерских хозяйств и порядка 10 тыс. иных объектов сельского туризма (ремесленные дома, сельские музеи, культурные и досуговые центры). "Путешествуйте не для того, чтобы убежать от жизни, а чтобы жизнь не убежала от вас", – призывает Виктория Дмитриева.

С детьми

Решаете, куда поехать с детьми? Рассмотрите вариант посещения уникального маралового питомника под Ялуторовском, а затем посетите страусиную ферму в самом Ялуторовске. Больше узнать все об этих животных помогут сотрудники питомников, вы также сможете их покормить, погладить и сфотографировать. Экскурсия никого не оставит равнодушными.

Детям постарше и взрослым будет интересно посетить театрализованную экскурсию на Велижанский тракт в "Казачье подворье". Вас ждут знакомство с традициями казачьей культуры в Сибири, а также рассказы об обрядах и традициях, полевая кухня, казачья каша, много конкурсов и игр, казачьи песни и хороводы. В программу включены показательные выступления и обучение казачьему искусству владения боевым оружием: рубка шашкой, метание ножей и стрельба из лука, работа нагайкой.

Активный гастротуризм

Если хочется заменить традиционный майский шашлык чем-то новеньким, то стоит отправиться на экскурсию с элементами гастротура.

Экскурсия на акваферму "Рыбное подворье", место, где выращивают стерлядь, осетров и радужную форель, открывает возможность своими глазами увидеть, как из малька вырастает крупная рыба, узнать, как устроена установка замкнутого водоснабжения, покормить и поймать любую рыбу, сделать фото, а самое главное продегустировать продукцию и приобрести ее. А дальше можно отправиться в уникальный природный парк-музей или обсерваторию под Тюменью.

Познавательно

Если хочется увидеть множество уникальных памятников культуры и истории, которые сохранились до наших дней, побывать там, где чтут народные ремесла и угощают блюдами национальной кухни, рассмотрите посещение Тобольска, туристического комплекса "Абалак" или дома-музея по произведениям Ершова в одноименном селе под Ишимом. Эти и другие достопримечательности нашей области — настоящие энциклопедии русской истории, где будет интересно и взрослым, и детям.

Можно также посетить интерактивную экскурсию по деревне Черная речка и поместью известного купца Памфилова — предпринимателя и первого маслодела в Сибири. Здесь вы сможете приготовить блюда в русской печи и насладиться природой. В доме создана атмосфера неспешной и размеренной жизни, здесь же можно приобрести для себя фермерские продукты.

С изюминкой

Кусочек солнечного Средиземноморья можно с легкостью найти в Сибири, а именно в Заводоуковске. Настоящий свежий традиционный cредиземноморский пшеничный хлеб горячий, только из печи, свежайший кипрский сыр халуми, приготовленный вручную — все это можно продегустировать у Христостомоса Масураса. Дружелюбная и гостеприимная атмосфера, греко-киприотская кухня, яркий традиционный колорит — все это ждет гостей в CafeMed.

"Многие фермерские хозяйства страны, предлагающие услуги агротуризма, уже представлены на платформе Свое За городом. Короткие агротуры на выходные становятся все более востребованы, в том числе и у тюменцев, увеличивается и спрос, и количество предложений", – прокомментировал директор Тюменского филиала РСХБ Михаил Стебихов.