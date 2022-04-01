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Пожилая тюменка отдала мошеннице 300 тысяч рублей

Происшествия, 15:11 30 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

300 тыс. рублей похитили телефонные мошенники у пожилой тюменки, сообщает областное УМВД. Женщине позвонили с неизвестного номера. Собеседница представилась дочерью пенсионерки рассказала, что свершила ДТП.

Злоумышленница убедила потерпевшую, что для того, чтобы избежать уголовной ответственности, ей требуется крупная сумма и попросила в кратчайшие сроки передать ей деньги. Доверчивая женщина выполнила все инструкции "дочери" и лишилась 300 тыс. рублей.

Позже, узнав, что с ее дочерью все в порядке, и в ДТП она не попадала, тюменка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовное дело

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