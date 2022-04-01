  • 30 апреля 202230.04.2022суббота
  • USD71,0237
    EUR74,5589
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Двухчасовые речные прогулки по Туре с диджеем запустят в Тюмени в конце мая

Общество, 12:01 30 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двухчасовые речные прогулки запустят по Туре в конце мая. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

Двухчасовые круизы — не новшество. Тюменская судоходная компания проводила их раньше, но в последние три года их не было.

"Сейчас хотим снова внести их в расписание в новом формате с диджеем на борту, можно будет отдохнуть компанией, послушать качественную музыку, потанцевать и зарядиться хорошим настроением. Это будут вечерние прогулки в выходные дни. А в пятницу, субботу и воскресенье с 19 часов у нас есть часовые рейсы с саксофоном или скрипкой. В дневное время в выходные и праздничные дни проходят прогулки с детской программой, где работают аниматоры", — поделилась Ольга Лузина.

Напомним, навигация по Туре открылась в Тюмени 24 апреля. Это на неделю раньше, чем в прошлом году. В 2021 году теплоходы пошли по реке 1 мая. Расписание речных прогулок будут публиковать в сообществе Тюменской судоходной компании во ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# река Тура , речные суда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:55 30.04.2022Более 150 праздничных событий подготовили для жителей Тюмени в майские праздники
14:38 30.04.2022Тюменцев призвали не сжигать мусор на приусадебных участках и не разводить костры
13:47 30.04.202296 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки
13:42 30.04.202265 миллионов мальков пеляди выпустили в озера Сладковского и Казанского района