Двухчасовые речные прогулки по Туре с диджеем запустят в Тюмени в конце мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двухчасовые речные прогулки запустят по Туре в конце мая. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

Двухчасовые круизы — не новшество. Тюменская судоходная компания проводила их раньше, но в последние три года их не было.

"Сейчас хотим снова внести их в расписание в новом формате с диджеем на борту, можно будет отдохнуть компанией, послушать качественную музыку, потанцевать и зарядиться хорошим настроением. Это будут вечерние прогулки в выходные дни. А в пятницу, субботу и воскресенье с 19 часов у нас есть часовые рейсы с саксофоном или скрипкой. В дневное время в выходные и праздничные дни проходят прогулки с детской программой, где работают аниматоры", — поделилась Ольга Лузина.

Напомним, навигация по Туре открылась в Тюмени 24 апреля. Это на неделю раньше, чем в прошлом году. В 2021 году теплоходы пошли по реке 1 мая. Расписание речных прогулок будут публиковать в сообществе Тюменской судоходной компании во ВКонтакте.