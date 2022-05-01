Тюменские гиды 55+ узнали об истории зданий на улице Водопроводной

| Фото: группа "Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" ВКконтакте | Фото: группа "Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" ВКконтакте

Историческую прогулку по улице Водопроводной в Тюмени провели для участников проекта "Гиды 55+". Экскурсия сопровождалась театрализованным представлением и викториной.

Об истории улицы Водопроводной поведала "серебряный" гид, идейный вдохновитель проекта Людмила Суппес. Она рассказала, что своим названием улица обязана первому в Сибири водопроводу. Он появился по инициативе городского главы Прокопия Подаруева и начал работу в 1864 году. Главная цель постройки — в тушении пожаров: дома были преимущественно деревянными и нещадно горели.

Участники прогулки Любовь Уренева и Анатолий Глебов под конец устроили театрализованное представление — выступили в роли тюменки, идущей с коромыслом по воду, и жизнерадостного дворника. Для всех собравшихся "серебряные" волонтеры провели викторину на знание поговорок и пословиц, где есть слово вода.

Проект "Гиды 55+. Перезагрузка" реализуется благотворительным фондом "Старшее поколение" с использованием средств фонда президентских грантов.