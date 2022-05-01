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В районе деревни Решетникова ликвидируют пожар в пойме реки

Происшествия, 17:12 01 мая 2022

группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте

Горение травы и сухой растительности зафиксировано в пойме реки в районе деревни Решетникова Тюменского района 1 мая. Угроза населенному пункту отсутствует, заявили в ГУ МЧС по Тюменской области.

"Горение происходит на площади более 5 га. На месте работают 31 человек, 9 автоцестерн и 2 штабных автомобиля Главного управления МЧС России по Тюменской области", — сообщили в региональном управлении МЧС.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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