В районе деревни Решетникова ликвидируют пожар в пойме реки

| Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте

Горение травы и сухой растительности зафиксировано в пойме реки в районе деревни Решетникова Тюменского района 1 мая. Угроза населенному пункту отсутствует, заявили в ГУ МЧС по Тюменской области.

"Горение происходит на площади более 5 га. На месте работают 31 человек, 9 автоцестерн и 2 штабных автомобиля Главного управления МЧС России по Тюменской области", — сообщили в региональном управлении МЧС.