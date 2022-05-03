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Акция "Окна Победы" в Тобольске расскажет о животных-героях войны

Общество, 11:34 03 мая 2022

группа памяти #ОКНА_ПОБЕДЫ во ВКонтакте | Фото: группа памяти #ОКНА_ПОБЕДЫ во ВКонтакте

Акция "Окна Победы" стартует в Тобольске 7 мая в 11 часов. Команда мультицентра "Моя территория" начнет украшать окна портретами животных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Любой желающий сможет посмотреть процесс создания картин, попробовать себя в роли художника и узнать информацию о подвигах собак, кошек, лошадей и птиц.

Мультицентр проводит акцию второй год. На этот раз команда решила выразить свое уважение к тем, кто бок о бок сражался с солдатами на поле боя. Участники нарисуют братьев наших меньших, которые спасли тысячи человеческих жизней. Жители города также могут присоединиться к созданию рисунков. Каждому изображению будет присвоен свой QR-код, перейдя по которому можно узнать историю о его подвигах, передает Комсомольская правда - Тюмень.

"Изначально акция возникла в период ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией как способ выразить свою благодарность победителям, не выходя из дома. Сейчас же для нас это уже добрая традиция, которая дает возможность каждому быть частью общего праздника", - рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Екатерина Лезнева.

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# 9 мая , Великая Отечественная война , Окна Победы

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