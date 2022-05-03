Мастер из Исетского района создает произведения искусства из бересты

| Фото: Тюменский дом ремесел во ВКонтакте | Фото: Тюменский дом ремесел во ВКонтакте

Народный умелец из Исетского района Алексей Кочкарев создает произведения искусства из бересты.

Алексей родился и вырос в Северном Казахстане. Признается, что всегда бересту воспринимал, как материал для растопки печи. Потом переехал с семьей к родителям жены, в с. Шорохово Исетского района. Случайно увидел в одном из тюменских торговых центров берестяное изделие и решил, что тоже непременно научится.

Первые попытки работать с берестой были в 2015 году. Как-то осенью приехали в лес за грибами, пока все ушли на "тихую охоту", я решил попробовать снять бересту. Потом уже узнал, что для творчества больше подходит не осенняя, а летняя молодая береста", – рассказал умелец.

Теперь он заготавливает бересту сразу на год. После того, как лишняя влага испарится, укладывает пласты природного материала под гнет, внутренним слоем друг к другу: так береста не царапается и не пересыхает.

Кочкарев многое почерпнул из видеоуроков опытных российских мастеров в Интернете, экспериментировал с формами, цветами. Поначалу использовал в работе морилку, лак, различные химические красители. Но пришел к тому, что лишних красок не надо: береста сама по себе ценная и очень приятная глазу.

Алексей считает, что настоящие профессионалы в работе применяют минимальное количество подручных средств.

Жемчужина коллекции Алексея Кочкарева – берестяная карета, которую мастер делал полгода: рисовал эскиз, затем вырезал и склеивал берестяные детали. За ее основу взята карета царя Александра Второго, в которой его везли на коронацию. Карету украшают герб с изображением двуглавого орла, старинные светильники и даже миниатюрная корона Российской империи. Она вместе с другими изделиями шороховского умельца выставлялась на площадках исетского краеведческого музея, тюменского Дома ремесел.