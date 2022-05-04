Тюменцам пообещали умеренно теплую и дождливую погоду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переменная погода ожидается в ближайшие дни в Тюмени. Самым теплым днем станет воскресенье, когда температура воздуха прогреется до плюс 19 градусов, а самым холодным – пятница: температура не поднимется выше плюс семи градусов. Вместе с тем, по прогнозу центра Фобос в ближайшие дни преимущественно будет переменная облачность, временами дожди.

4 мая ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до плюс 18 градусов.

5 мая будет также тепло – до плюс 17 градусов днем, ночью температура не поднимется выше плюс 8 градусов.

6 мая прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, возможен туман. Днем столбик ожидается плюс 8 градусов, ночью – плюс 4 градусов. Ветер северо-западный, сильный, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

На выходные ожидается солнечная погода. Так, 7 мая в субботу воздух днем прогреется до плюс 15 градусов. Однако ночью прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. В воскресенье 8 мая днем будет плюс 19 градусов и ясное небо.

Оксана Корнеенкова