Тюменцам предлагают нарядить елку со смыслом вместе с детьми

Общество, 18:10 16 декабря 2025

В преддверии Нового года тюменский дизайнер-декоратор Анжела Гарабажий вместе со своими юными ученицами воплотила в жизнь необычную идею – превратила учебный манекен в креативную елку-манекен "Красна девица". Этот проект стал и украшением к празднику, и настоящим уроком творчества, которым мастер с радостью делится с тюменцами. Теперь каждая семья может создать свою елку со смыслом, объединив современные тренды и русские традиции.

"Новогодняя елка – это визитная карточка дома, душа семьи, отражение ее философии и традиций", – поделилась в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" создатель пространства. И действительно, ее "Красна девица" стала ярким симбиозом современности и русской культуры. Манекен, который в студии моды и дизайна Анжелы Гарабажий используют для создания коллекций одежды, в этом году примерил на себя роль праздничного дерева.

Как же удалось соединить тренды и традиции? Анжела и девочки переосмыслили классические элементы русского декора: бублики, сушки, крендельки превратились в оригинальные бусы и ожерелья, сплетенные шерстяными нитями. Эти нити, словно орнамент, создают эффект пряжи, как будто девицы под окном ее спряли вечерком. А красные маки из гофрированной бумаги, которые участницы мастер-класса изготавливают своими руками, стали ярким акцентом композиции. Внутри каждого мака поместили сладкий сюрприз, превративший украшение в маленький подарок.

Главной изюминкой елки стала монохромная гамма в глубоких вишневых оттенках. Это не только модный тренд, но и способ создать цельный, гармоничный образ. Зеленые ветки живой ели – единственный контраст в этой теплой цветовой палитре. Композиция получилась одновременно современной и уютной, словно ожившая иллюстрация из русских сказок.

Особенностью оформления является принцип максимализма. Вместо привычной елки дизайнеры создали большую статуэтку-платье, где елочка спрятана в юбке манекена. Издалека это выглядит модным прогрессивным арт-объектом, а при ближайшем рассмотрении открываются детали, отсылающие к русским традициям. Легкий блеск красных капелек-пайеток на нитях добавляет праздничности и вечернего настроения.

Анжела предлагает тюменским семьям повторить этот опыт: создать елку вместе с детьми, как делают это в студии девочки с мамами, соединив творчество и семейные традиции. Можно начать с простых элементов, к примеру, изготовить маки из гофрированной бумаги, сплести шерстяные гирлянды, добавить тематические украшения.

"Неважно, будет ли ваша елка соответствовать модным тенденциям. Главное, чтобы она была создана с любовью", – подчеркнула дизайнер. А чтобы вдохновить тюменцев, студия моды и дизайна готовит серию видеоуроков: покажет, как создавать ожерелья из сушек, оформлять праздничный стол в едином стиле с елкой и воплощать другие творческие идеи.

Оформление елки, по словам специалиста по интерьеру, – это еще и способ объединить поколения. "Пока мы мастерим гирлянды и развешиваем игрушки, мы создаем воспоминания, которые останутся с детьми на всю жизнь", - подытожила Анжела Гарабажий.

Инна Кондрашкина

