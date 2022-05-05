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Художница Ольга Лаврентьева представит свой графический роман в "Космосе"

Общество, 11:01 05 мая 2022

пресс-служба театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба театрального центра "Космос"

Выставку художницы Ольги Лаврентьевой и иммерсивный спектакль по ее графическому роману представят в театральном центре "Космос" 9 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

На мероприятии тюменцы увидят оригиналы страниц графического романа "Сурвило". После для гостей выставки пройдет иммерсивный спектакль "ДЫМ". Также тюменцы смогут пообщаться с художницей на творческой встрече.

Отметим, Ольга Лаврентьева - дизайнер-график, член Санкт-Петербургского Союза художников. Её комиксы публиковали не только в России, но и в Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Венгрии и Польше.

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Открытие выставки начнется в 12 часов. Вход по регистрации. Чтобы встретиться с художницей, необходимо зарегистрироваться отдельно. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8-932-329-90-67.

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# 9 мая , выставка

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