Художница Ольга Лаврентьева представит свой графический роман в "Космосе"

| Фото: пресс-служба театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба театрального центра "Космос"

Выставку художницы Ольги Лаврентьевой и иммерсивный спектакль по ее графическому роману представят в театральном центре "Космос" 9 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

На мероприятии тюменцы увидят оригиналы страниц графического романа "Сурвило". После для гостей выставки пройдет иммерсивный спектакль "ДЫМ". Также тюменцы смогут пообщаться с художницей на творческой встрече.

Отметим, Ольга Лаврентьева - дизайнер-график, член Санкт-Петербургского Союза художников. Её комиксы публиковали не только в России, но и в Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Венгрии и Польше.

Открытие выставки начнется в 12 часов. Вход по регистрации. Чтобы встретиться с художницей, необходимо зарегистрироваться отдельно. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8-932-329-90-67.