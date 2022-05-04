Тюменская область присоединилась ко Всероссийскому "Марафону доверия"

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Тюменская область присоединилась ко Всероссийской акции "Марафон доверия", приуроченной к Международному дню детского телефона доверия. Мероприятие проходит онлайн с 3 по 17 мая.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист по связям с общественностью регионального центра "Семья" Мария Кузьмичева, присоединиться к марафону могут все желающие. Для этого нужно в течение двух недель выполнять задания и отвечать на вопросы, которые организаторы опубликуют в группе центра "Семья" ВКонтакте.

"Марафон добра – это 14 дней активного диалога о важном и десять вопросов о том, где, когда и как появился телефон доверия, как сопровождается служба и кто может обратиться за помощью. Вопросы будут появляться на странице ежедневно, отвечать на них необходимо в комментариях. По итогам акции будет определен регион-победитель, жители которого наиболее активно включились в работу", - отметила Мария Кузьмичева.

Она добавила, что в ходе марафона на странице регионального центра "Семья" будут опубликованы статьи на различные темы. Читатели узнают о том, что такое доверие, как устроен детский телефон доверия и кто может звонить на него. Также запланированы онлайн-викторина "Знаете ли вы что?" и работа творческой лаборатории "Детский телефон доверия и я".

Кроме того, школьники смогут поучаствовать в проекте "Не знаю, чего хочу: профориентационное тестирование подростков". Он включит в себя сбор вопросов от подростков и родителей, тестирование и консультации психологов.

Любовь Голышева