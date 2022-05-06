В Тюмени набирают волонтеров для велогонки и легкоатлетической эстафеты
Жителей Тюмени приглашают стать волонтерами легкоатлетической эстафеты и городской велогонки-критериум, которые пройдут 8 мая, в канун Дня Победы.
Как пояснили корреспонденту "Тюменской линии" в городском центре развития добровольчества, помочь в организации спортивных состязаний могут горожане старше 16 лет.
"В обязанности волонтеров будет входить обеспечение безопасности по маршрутам велогонки и легкоатлетической эстафеты. Также добровольцы будут информировать жителей Тюмени о проведении соревнований", - пояснили организаторы.
Открытая городская велогонка-критериум пройдет с 10 часов 30 минут до 15 часов в районе Лесобазы вдоль ул. Парковой. Регистрация волонтеров на это мероприятие ведется по ссылке.
Легкоатлетическая эстафета состоится с 12 часов 30 минут до 14 часов на набережной Туры перед мультицентром "Контора пароходства". Регистрация по ссылке.
Заявки от волонтеров принимаются до 7 мая.
Любовь Голышева